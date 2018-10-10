10 октября. Mossovetinfo.ru – Небольшое потепление, а также переменная облачность без осадков ожидаются в Москве в среду, 10 октября, сообщает центр погоды «Фобос».



В течение дня температура воздуха в Москве составит +11…+13°, по области +9…+14°. Атмосферное давление немного понизится и составит 752 миллиметра ртутного столба.