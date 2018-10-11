11 октября. Mossovetinforu – В четверг, 11 октября, в Москве ожидается солнечная и относительно теплая погода, сообщает центр погоды «Фобос».



В течение дня в Москве ожидается преимущественно ясная погода, возможна небольшая облачность, осадков не ожидается. Температура воздуха днем составит в Москве +13…+15°, по области +11…+16°. Атмосферное давление будет расти и составит 760 миллиметров ртутного столба.