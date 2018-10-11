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Общество     11.10.2018 08:11

Какая погода будет в Москве 11 октября

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Теги:  погода 

11 октября. Mossovetinforu – В четверг, 11 октября, в Москве ожидается солнечная и относительно теплая погода, сообщает центр погоды «Фобос».

В течение дня в Москве ожидается преимущественно ясная погода, возможна небольшая облачность, осадков не ожидается. Температура воздуха днем составит в Москве +13…+15°, по области +11…+16°. Атмосферное давление будет расти и составит 760 миллиметров ртутного столба.


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Карта места

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Теги: 
погода 

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