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Общество     12.11.2019 08:10

Какая погода будет в Москве 12 ноября

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Теги:  погода 

12 ноября. Mossovetinfo.ru – Теплая погода и кратковременные дожди ожидаются в москве во вторник, 12 ноября, сообщает центр погоды «Фобос».

В течение дня температура воздуха в Москве +5…+7°, по области +3…+8°. Атмосферное давление вырастет и составит 757 миллиметров ртутного столба.


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Теги: 
погода 

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