12 ноября. Mossovetinfo.ru – Теплая погода и кратковременные дожди ожидаются в москве во вторник, 12 ноября, сообщает центр погоды «Фобос».



В течение дня температура воздуха в Москве +5…+7°, по области +3…+8°. Атмосферное давление вырастет и составит 757 миллиметров ртутного столба.