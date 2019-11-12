12 ноября. Mossovetinfo.ru – Теплая погода и кратковременные дожди ожидаются в москве во вторник, 12 ноября, сообщает центр погоды «Фобос».
В течение дня температура воздуха в Москве +5…+7°, по области +3…+8°. Атмосферное давление вырастет и составит 757 миллиметров ртутного столба.
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