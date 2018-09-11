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Общество
12.09.2018, 08:05
Какая погода будет в Москве 12 сентября
12 сентября. Mossovetinfo.ru – Небольшое похолодание, облачность и небольшие дожди ожидаются в Москве в среду, 12 сентября, сообщает центр погоды «Фобос». В течение дня температура воздуха в...
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Общество
11.09.2018, 18:15
Общественный штаб по наблюдению за выборами мэра Москвы подвел итоги своей работы
11 сентября. Mossovetinfo.ru - Общественный штаб по наблюдению за выборами мэра Москвы подвел итоги своей работы. Как сообщил ИА «Моссовет» пресс-секретарь председателя Мосгордумы Алексея Шапошнико...
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Общество
11.09.2018, 13:26
Директор Росгвардии Золотов вызвал Навального на поединок
11 сентября. Mossovetinfo.ru – Диретор Росгвардии Виктор Золотов записал видеообращение к Алексею Навальному, в котором вызвал оппозиционера на поединок и пообещал сделать из него «отбивную». ...