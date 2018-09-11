Общество 12.09.2018, 08:05 Какая погода будет в Москве 12 сентября

12 сентября. Mossovetinfo.ru – Небольшое похолодание, облачность и небольшие дожди ожидаются в Москве в среду, 12 сентября, сообщает центр погоды «Фобос». В течение дня температура воздуха в...

Общество 11.09.2018, 13:26 Директор Росгвардии Золотов вызвал Навального на поединок

11 сентября. Mossovetinfo.ru – Диретор Росгвардии Виктор Золотов записал видеообращение к Алексею Навальному, в котором вызвал оппозиционера на поединок и пообещал сделать из него «отбивную». ...