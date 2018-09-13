13 сентября. Mossovetinfo.ru – В четверг, 13 сентября в Москве ожидается пасмурная погода и небольшие дожди, сообщается на официальном сайте Гидрометцентра.



В дневное время температура воздуха в Москве составит +18... +20°, по области +16… +21°. В ночное время температура воздуха упадет до +8°.