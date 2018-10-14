Общество 15.10.2018, 08:41 Какая погода будет в Москве 15 октября

15 октября. Mossovetinfo.ru – В понедельник 15 октября в Москве сохранится аномально теплая погода, сообщает центр погоды «Фобос». По прогнозам синоптиков, в Москве ожидается преимущественно ...

Общество 14.10.2018, 23:08 В Москве установлен температурный рекорд для 14 октября

14 октября. Mossovetinfo.ru – В Москве установлен новый рекорд тепла. Об этом сообщает центр погоды «Фобос». В воскресенье, 14 октября, воздух в столице прогрелся до +17,9°. Это на 0,3° тепл...