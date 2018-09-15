Общество 17.09.2018, 08:10 Какая погода будет в Москве 17 сентября

17 сентября. Mossovetinfo.ru – В понедельник, 17 сентября в Москве ожидается солнечная не жаркая погода, сообщает центр погоды «Фобос». По данным синоптиков, в течение дня осадков не ожидаетс...

Общество 15.09.2018, 10:17 Какая погода будет в Москве 15 сентября

15 сентября. Mossovetinfo.ru – Теплая погода без осадков ожидается в Москве в субботу, 15 сентября. Об этом сообщает центр погоды «Фобос». Температура воздуха днем в столице +21…+23°, в Подм...