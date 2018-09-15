Другие материалы
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Общество
17.09.2018, 08:10
Какая погода будет в Москве 17 сентября
17 сентября. Mossovetinfo.ru – В понедельник, 17 сентября в Москве ожидается солнечная не жаркая погода, сообщает центр погоды «Фобос». По данным синоптиков, в течение дня осадков не ожидаетс...
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Общество
16.09.2018, 19:40
Около 20% месячной нормы осадков выпалов в Москве 16 сентября
16 сентября. Mossovetinfo.ru – Почти пятая часть месячной нормы осадков выпала в Москве в воскресенье, 16 сентября, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на столичное метеобюро. По данным синоптико...
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Общество
15.09.2018, 10:17
Какая погода будет в Москве 15 сентября
15 сентября. Mossovetinfo.ru – Теплая погода без осадков ожидается в Москве в субботу, 15 сентября. Об этом сообщает центр погоды «Фобос». Температура воздуха днем в столице +21…+23°, в Подм...