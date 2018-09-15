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Общество     17.09.2018 08:10

Какая погода будет в Москве 17 сентября

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Теги:  погода 

17 сентября. Mossovetinfo.ru – В понедельник, 17 сентября в Москве ожидается солнечная не жаркая погода, сообщает центр погоды «Фобос».

По данным синоптиков, в течение дня осадков не ожидается, температура воздух днем составит в Москве +16…+18°, по области +14…+19°. Атмосферное давление составит 748 миллиметров ртутного столба.


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Карта места

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Теги: 
погода 

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