18 октября. Mossovetinfo.ru – В четверг, 17 октября, в Москве сохраниться солнечная теплая погода, сообщает центр погоды «Фобос».



В течение дня будет в основном солнечно, без осадков. Максимальная температура воздуха днем составит в Москве +15…+17°, по области +14…+19°. Атмосферное давление будет слабо падать и составит 751 миллиметр ртутного столба.