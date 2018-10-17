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Общество
18.10.2018, 09:08
Первый снег ожидается в Москве 22 октября
18 октября. Mossovetinfo.ru – В понедельник, 22 октября в Москве выпадет мокрый снег, сообщает ТАСС со ссылкой на заведующую лабораторией Гидрометцентра Людмилу Паршину. По словам Паршиной, м...
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Общество
18.10.2018, 08:12
Какая погода будет в Москве 18 октября
18 октября. Mossovetinfo.ru – В четверг, 17 октября, в Москве сохраниться солнечная теплая погода, сообщает центр погоды «Фобос». В течение дня будет в основном солнечно, без осадков. Максима...
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Общество
17.10.2018, 09:49
Россияне рассказали об отношении к дракам с участием Кокорина и Мамаева
17 октября. Mossovetinfo.ru – Большинство россиян слышало о драках с участием футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, следует из данных опроса, проведенного всероссийским центром изучения ...