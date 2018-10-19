19 октября. Mossovetinfo.ru – В пятницу 19 октября в Москве по-прежнему сохранится теплая погода, сообщает центр погоды «Фобос».



Появится облачность, в вечернее время возможен небольшой дождь. Температура воздуха днем составит в Москве +14…+16°, по области +13…+18°. Атмосферное давление будет постепенно снижаться и составит 747 миллиметров ртутного столба.