19 октября. Mossovetinfo.ru – В пятницу 19 октября в Москве по-прежнему сохранится теплая погода, сообщает центр погоды «Фобос».
Появится облачность, в вечернее время возможен небольшой дождь. Температура воздуха днем составит в Москве +14…+16°, по области +13…+18°. Атмосферное давление будет постепенно снижаться и составит 747 миллиметров ртутного столба.
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