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Общество
21.09.2018, 08:13
Какая погода будет в Москве 21 сентября
21 сентября. Mossovetinfo.ru – Теплая солнечная погода сохранится в Москве в пятницу, 21 сентября, сообщает центр погоды «Фобос». В дневное время максимальная температура воздуха в Москве со...
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Общество
20.09.2018, 09:37
В Москве 20 сентября может быть побит температурный рекорд 80-летней давности
20 сентября. Mossovetinfo.ru – В четверг, 20 сентября температура воздуха в Москве может побить рекорд, установленный 81 год назад, сообщает центр погоды «Фобос». По прогнозам синоптиков, в ...
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Общество
20.09.2018, 08:31
В Приморье аннулировали результаты выборов губернатора
20 сентября. Mossovetinfo.ru – Краевой избирком Приморского края отменил итоги второго тура выборов губернатора края. Решение было принято 12 голосами «за» при одном голосе «против» «из-за н...