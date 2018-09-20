21 сентября. Mossovetinfo.ru – Теплая солнечная погода сохранится в Москве в пятницу, 21 сентября, сообщает центр погоды «Фобос». В дневное время максимальная температура воздуха в Москве со...

20 сентября. Mossovetinfo.ru – В четверг, 20 сентября температура воздуха в Москве может побить рекорд, установленный 81 год назад, сообщает центр погоды «Фобос». По прогнозам синоптиков, в ...