24 августа. Mossovetinfo.ru – Солнечная погода без осадков будет в Москве в пятницу, 24 августа. Об этом сообщает центр погоды «Фобос».



Максимальная температура воздуха в столице - +22…+24°, в Подмосковье - +20…+25°. Атмосферное давление будет слабо падать и составит 750 миллиметров ртутного столба.