24 октября. Mossovetinfo.ru – В среду, 24 октября в Москве ожидается пасмурная погода с дождями и резкое падение атмосферного давления, сообщает центр погоды «Фобос».



В течение дня температура воздуха в Москве составит +5…+7°, по области +3…+8°. Атмосферное давление составит 725 миллиметров ртутного столба.