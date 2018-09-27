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Общество     27.09.2018 08:13

Какая погода будет в Москве 27 сентября

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Теги:  погода 

27 сентября. Mossovetinfo.ru – В четверг, 27 сентября, в Москве ожидается пасмурная, дождливая погода и сильный ветер, сообщает центр погоды «Фобос».

Днем возможны ливневые дожди, и ветер, порывы которого при дожде могут достигать 20 метров в секунду. Температура воздуха днем составит в Москве +11…+13°, по области +9…+14°. Атмосферное давление составит 741 миллиметр ртутного столба.


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Карта места

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Теги: 
погода 

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