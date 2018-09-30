30 сентября. Mossovetinfo.ru – Без осадков и до 12 градусов тепла будет в Москве в воскресенье, 30 сентября. Об этом сообщает центре погоды «Фобос».
Температура в Москве +10…+12°, по области +8…+13°. Атмосферное давление будет слабо падать и составит 750 миллиметров ртутного столба.
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