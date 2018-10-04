4 октября. Mossovetinfo.ru – Пасмурная погода и дожди ожидаются в Москве в четверг, 4 октября, сообщает центр погоды «Фобос».
В течение дня температура воздуха в Москве составит +8…+10°, по области +6…+11°. Атмосферное давление будет расти и составит 740 миллиметров ртутного столба.
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