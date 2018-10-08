8 октября. Mossovetinfo.ru – В понедельник, 8 октября в Москве ожидается похолодание, сообщает центр погоды «Фобос».



В течение дня ожидается пасмурная погода, возможны дожди. Температура воздуха днем составит в Москве +11…+13°, по области +8…+13°. Атмосферное давление составит 754 миллиметра ртутного столба.