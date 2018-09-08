8 сентября. Mossovetinfo.ru – Москвичей ждет теплая погода в День города, 8 сентября. Об этом сообщает центр погоды «Фобос».
Максимальная температура в городе +23…+25°, по области +21…+26°. Осадков не ожидается.
Атмосферное давление составит 753 миллиметров ртутного столба.
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