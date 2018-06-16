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Общество     16.06.2018 13:30

Какая погода будет в Москве в выходные 16 и 17 июня

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Теги:  погода 

16 июня. Mossovetinfo.ru - Теплая погода без осадков ожидается в Москве в субботу и воскресенье, 16 и 17 июня. Об этом сообщает центр погоды «Фобос».

Будет небольшая облачность, без осадков. Температура воздуха ночью повысится до +8…+13°, днём +23…+26°.

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Теги: 
погода 

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