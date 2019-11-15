15 ноября. Mossovetinfo.ru – Теплая погода и переменная облачность без существенных осадков ожидаются в Москве в выходные, 16 и 17 ноября, сообщает центр погоды «Фобос».
По прогнозам синоптиков, в ночное время температура воздуха в Москве будет составлять +3°, в дневное время температура будет подниматься до +6°.
Теплая погода сохранится в Москве и в первые дни следующей недели. Станет более пасмурно, при этом температура вырастет и составит +7..+9°.
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