15 ноября. Mossovetinfo.ru – Теплая погода и переменная облачность без существенных осадков ожидаются в Москве в выходные, 16 и 17 ноября, сообщает центр погоды «Фобос».



По прогнозам синоптиков, в ночное время температура воздуха в Москве будет составлять +3°, в дневное время температура будет подниматься до +6°.



Теплая погода сохранится в Москве и в первые дни следующей недели. Станет более пасмурно, при этом температура вырастет и составит +7..+9°.