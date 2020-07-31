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Общество     31.07.2020 15:49

Какая погода будет в Москве в выходные, 1 и 2 августа

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Теги:  погода  прогноз погоды 

31 июля. Mossovetinfo.ru – В первые выходные августа в Москве сохранится нежаркая и дождливая погода, сообщает центр погоды «Фобос».

В субботу, 1 августа, в Москве ожидаются переменная облачность, сильные дожди, температура воздуха +21..23°.

В воскресенье, 2 августа, сохранится переменная облачность, вероятность дождей снизится, температура воздуха немного снизится: +19..21°.

В понедельник погода в Москве начнет меняться, ожидается потепление.


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Карта места

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Теги: 
погода  прогноз погоды 

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