31 июля. Mossovetinfo.ru – В первые выходные августа в Москве сохранится нежаркая и дождливая погода, сообщает центр погоды «Фобос».
В субботу, 1 августа, в Москве ожидаются переменная облачность, сильные дожди, температура воздуха +21..23°.
В воскресенье, 2 августа, сохранится переменная облачность, вероятность дождей снизится, температура воздуха немного снизится: +19..21°.
В понедельник погода в Москве начнет меняться, ожидается потепление.
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