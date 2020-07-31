31 июля. Mossovetinfo.ru – В первые выходные августа в Москве сохранится нежаркая и дождливая погода, сообщает центр погоды «Фобос».



В субботу, 1 августа, в Москве ожидаются переменная облачность, сильные дожди, температура воздуха +21..23°.



В воскресенье, 2 августа, сохранится переменная облачность, вероятность дождей снизится, температура воздуха немного снизится: +19..21°.



В понедельник погода в Москве начнет меняться, ожидается потепление.