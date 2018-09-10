10 сентября. Mossovetinfo.ru – Пасмурная погода и небольшие дожди ожидаются в Москве в понедельник, 10 сентября, сообщает центр погоды «Фобос».
В дневное время температура воздуха составит в Москве +19…+21°, по области +17…+22°. Атмосферное давление составит 754 миллиметра ртутного столба.
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