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Общество     10.09.2018 08:15

Какая погода ожидается в Москве 10 сентября

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Теги:  погода 

10 сентября. Mossovetinfo.ru – Пасмурная погода и небольшие дожди ожидаются в Москве в понедельник, 10 сентября, сообщает центр погоды «Фобос».

В дневное время температура воздуха составит в Москве +19…+21°, по области +17…+22°. Атмосферное давление составит 754 миллиметра ртутного столба.


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Карта места

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Теги: 
погода 

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