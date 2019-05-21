21 мая. Mossovetinfo.ru – Теплая погода, облачность с прояснениями и небольшие дожди ожидаются в Москве во вторник, 21 мая, сообщает центр погоды «Фобос».



В течение дня температура воздуха в Москве поднимется до +23…+25°, в Подмосковье ожидается от +20 до +25°. Атмосферное давление немного понизится и составит 748 миллиметров ртутного столба.