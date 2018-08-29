29 августа. Mossovetinfo.ru – Еще один аномально теплый день ожидается в Москве в среду 29 августа, сообщает центр погоды «Фобос».



Ожидается жаркая и сухая погода, температура воздуха в Москве составит +28…+30°, по области +27…+32°. Атмосферное давление составит 750 миллиметров ртутного столба.