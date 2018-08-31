31 августа. Mossovetinfo.ru – В последний день лета в Москве ожидается комфортная теплая погода и небольшие дожди, сообщает центр погоды «Фобос».



В первой половине дня возможны небольшие дожди. Температура воздуха чуть понизится и составит в Москве +23…+25°, по области +21…+26°. Атмосферное давление составить 752 миллиметра ртутного столба.