20 июля. Mossovetinfo.ru – В течение рабочей недели с 20 по 24 июля в Москве ожидается нежаркая погода, в первой половине недели ожидаются дожди, сообщает центр погоды «Фобос».



В понедельник-вторник, 20 и 21 июля в Москве температура воздуха не будет подниматься выше +15..17°, будет преимущественно пасмурно, ожидаются дожди.



Начиная с 22 июля в Москве выглянет солнце, температура воздуха вырастет до +21..23°, есть вероятность кратковременных дождей.



Ранее сообщалось, что первая половина недели в Москве ожидается дождливой.