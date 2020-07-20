20 июля. Mossovetinfo.ru – В течение рабочей недели с 20 по 24 июля в Москве ожидается нежаркая погода, в первой половине недели ожидаются дожди, сообщает центр погоды «Фобос».
В понедельник-вторник, 20 и 21 июля в Москве температура воздуха не будет подниматься выше +15..17°, будет преимущественно пасмурно, ожидаются дожди.
Начиная с 22 июля в Москве выглянет солнце, температура воздуха вырастет до +21..23°, есть вероятность кратковременных дождей.
Ранее сообщалось, что первая половина недели в Москве ожидается дождливой.
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