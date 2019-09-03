3 сентября. Mossovetinfo.ru - В День города, 7 и 8 сентября 80 московских музеев можно будет сходить бесплатно
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Какие музеи будут работать бесплатно:
— архитектурный комплекс «Провиантские магазины» (Зубовский бульвар, дом 2);
— Музей археологии (Манежная площадь, дом 1а);
— Старый Английский Двор (улица Варварка, дом 4а);
— музей истории «Лефортово» (Крюковская улица, дом 23);
— Центр Гиляровского (Столешников переулок, дом 9, строение 5). Музей-панорама «Бородинская битва»:
— Музей героев Советского Союза и России (Большая Черемушкинская улица, дом 24, корпус 3).
Музей Зеленограда:
— Музей Зеленограда (Зеленоград, улица Гоголя, дом 11в);
— выставочный зал «Зеленоград» (Зеленоград, 14-й микрорайон, корпус 1410);
— краеведческий музей «Дом на Набережной» (улица Серафимовича, дом 2, подъезд 1).
Мемориальный музей космонавтики:
— Мемориальный музей космонавтики (проспект Мира, дом 111);
— Мемориальный дом-музей академика С.П. Королева (1-я Останкинская улица, дом 28).
Музейно-мемориальный комплекс «История танка Т-34» (Мытищинский район, деревня Шолохово, дом 89а).
Государственный музей-заповедник «Царицыно» (Дольская улица, дом 1). Московский государственный объединенный художественный историко- архитектурный и природно-ландшафтный музей-заповедник:
— музей-усадьба «Коломенское» (проспект Андропова, дом 39);
— музей-усадьба «Люблино» (Летняя улица, дом 1, корпус 1);
— музей-усадьба «Измайлово» (городок имени Баумана, дом 1, строение 4). Государственный музей керамики и усадьба Кусково XVIII века (улица Юности, дом 2).
Московский музей современного искусства:
— Московский музей современного искусства (улица Петровка, дом 25, строение 1);
— Московский музей современного искусства (Тверской бульвар, дом 9);
— Московский музей современного искусства (Гоголевский бульвар, дом 10);
— Московский музей современного искусства (Ермолаевский переулок, 17);
— Музей-мастерская народного художника СССР Д.А. Налбандяна (Тверская улица, дом 8, корпус 2);
— Музей Вадима Сидура (Новогиреевская улица, дом 37, строение 2);
— Музей-мастерская З.К. Церетели (Большая Грузинская улица, дом 15). Музей русского лубка и наивного искусства:
— выставочный зал «Народные картины» (Измайловский бульвар, дом 30);
— музейно-выставочный центр «Дача» (Союзный проспект, 15а);
— Музей русского лубка и наивного искусства (Малый Головин переулок, 10, строение 1).
Московская государственная картинная галерея народного художника СССР Ильи Глазунова (улица Волхонка, дом 13).
Московская государственная картинная галерея народного художника СССР А.М. Шилова (улица Знаменка, дом 5).
Музей «Дом Бурганова» (Большой Афанасьевский переулок, дом 15, строение 9).
Музей В.А. Тропинина и московских художников его времени
(Щетининский переулок, дом 10, строение 1).
Государственный музей А.С. Пушкина:
— Государственный музей А.С. Пушкина (улица Пречистенка, дом 12/2);
— Мемориальная квартира А.С. Пушкина (улица Арбат, дом 53);
— Дом-музей В.Л. Пушкина (Старая Басманная улица, дом 36);
— выставочные залы Государственного музея А.С. Пушкина (улица Арбат, дом 55/32);
— Мемориальная квартира Андрея Белого (улица Арбат, дом 55);
— Дом-музей И.С. Тургенева (улица Остоженка, дом 37/7, строение 1). Государственный музей Владимира Высоцкого (улица Высоцкого, дом 3, строение 1).
Государственный музей В.В. Маяковского (улица Красная Пресня, дом 36, строение 1).
Государственный музей
— культурный центр «Интеграция» имени Н.А. Островского (Тверская улица, дом 14).
Дом-музей Марины Цветаевой (Борисоглебский переулок, дом 6). Московский литературный музей-центр К.Г. Паустовского (улица Старые Кузьминки, дом 17).
Московский государственный музей С.А. Есенина:
— Московский государственный музей С.А. Есенина (Большой Строченовский переулок, дом 24);
— Московский государственный музей С.А. Есенина (Клязьминская улица, дом 21, корпус 2);
— Есенин-центр (переулок Чернышевского, дом 4, строение 2). Мемориальный музей А.Н. Скрябина:
— Мемориальный музей А.Н. Скрябина (Большой Николопесковский переулок, дом 11);
— Музей русской гармоники Альфреда Мирека (2-я Тверская-Ямская улица,
дом 18).
Государственный Дарвиновский музей (улица Вавилова, дом 57). Государственный биологический музей имени К.А. Тимирязева (Малая Грузинская улица, дом 15).
Музей М.А. Булгакова (Большая Садовая улица, дом 10, квартира 50). Государственный музей обороны Москвы (Мичуринский проспект, дом 3). Государственный историко-архитектурный и природно-ландшафтный музей-заповедник «Кузьминки-Люблино»:
— музей русской усадебной культуры «Усадьба князей Голицыных Влахернское-Кузьминки» (Тополевая аллея, дом 6);
— Московская усадьба Деда Мороза (Волгоградский проспект, дом 168д). Дом Н.В. Гоголя
— мемориальный музей и научная библиотека (Никитский бульвар, дом 7а).
Музей Парка Горького (улица Крымский Вал, 9, строение 11).
Дом русского зарубежья имени Александра Солженицына (Нижняя Радищевская улица, дом 2).
Мемориальная квартира А.И. Солженицына (Тверская улица, дом 12, строение 8).
Выставочный зал «Тушино» (бульвар Яна Райниса, дом 19, корпус 1). Государственный выставочный зал истории войны в Афганистане (улица 1-я Владимирская, дом 12, корпус 1).
Объединение «Выставочные залы Москвы»:
— выставочный зал «Здесь на Таганке» (улица Таганская, дом 31/22);
— выставочный зал «Богородское» (Открытое шоссе, дом 5, корпус 6);
— выставочный зал «Измайлово» (Измайловский проезд, дом 4);
— выставочный зал «Печатники» (Батюнинская улица, дом 14);
— выставочный зал «Выхино» (Ташкентская улица, дом 9);
— выставочный зал «На Песчаной» (Новопесчаная улица, дом 23, корпус 7);
— выставочный зал «Электромузей в Ростокино» (Ростокинская улица, дом 1);
— выставочный зал «На Каширке» (улица Академика Миллионщикова, дом 35, корпус 5);
— выставочный зал «На Шаболовке» (улица Серпуховский Вал, дом 24, корпус 2);
— выставочный зал «Загорье» (Лебедянская улица, дом 24, корпус 2);
— выставочный зал «Пересветов переулок» (Пересветов переулок, дом 4, корпус 1);
— выставочный зал «Варшавка» (Варшавское шоссе, дома 68/1, 72/2, 75/1);
— выставочный зал «Беляево» (Профсоюзная улица, дом 100);
— выставочный зал «Галерея XXI век» (Кременчугская улица, дом 22);
— выставочный зал «Галерея А3» (Староконюшенный переулок, дом 39);
— выставочный зал «Ходынка» (улица Ирины Левченко, дом 2).
Музей истории Военно-морского флота (улица Свободы, владения 44–48). Московская государственная картинная галерея Василия Нестеренко (улица Малая Дмитровка, дом 29, строение 4).
Московская государственная специализированная школа акварели Сергея Андрияки с музейно-выставочным комплексом (Гороховский переулок, дом 17, строение 1).
Государственный выставочный зал «Ковчег» (улица Немчинова, дом 12). Музей «Садовое кольцо» (проспект Мира, дом 14).