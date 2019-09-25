25 сентября. Mossovetinfo.ru – Рост цен, бедность и коррупция стали главными темами, которые тревожат российской общество, следует из данных опроса, проведенного Левада-Центром.



Рост цен назвали главной проблемой 59% опрошенных, это на 13% меньше, чем годом ранее. На втором месте среди проблем общества бедность и обнищание населения – 42% (на 10% меньше, чем в 2018 году). На третье место респонденты поставили коррупцию и взяточничество – 41%.



Среди других проблем респонденты назвали рост безработицы, недоступность некоторых видов медицинского обслуживания, несправедливое распределение доходов, ухудшение экологии, кризис в экономике, недоступность образования, рост наркомании, наплыв мигрантов, кризис морали в обществе, произвол чиновников, отсутствие справедливого суда, грубость чиновников, жестокость полицейских, задержки зарплат, ограничение гражданских свобод и другие проблемы.



В ходе опроса респонденты могли выбрать несколько вариантов ответа.