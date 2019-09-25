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Общество     25.09.2019 11:43

Какие проблемы больше всего тревожат российское общество - опрос

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Теги:  опросы  Левада-Центр 

25 сентября. Mossovetinfo.ru – Рост цен, бедность и коррупция стали главными темами, которые тревожат российской общество, следует из данных опроса, проведенного Левада-Центром.

Рост цен назвали главной проблемой 59% опрошенных, это на 13% меньше, чем годом ранее. На втором месте среди проблем общества бедность и обнищание населения – 42% (на 10% меньше, чем в 2018 году). На третье место респонденты поставили коррупцию и взяточничество – 41%.

Среди других проблем респонденты назвали рост безработицы, недоступность некоторых видов медицинского обслуживания, несправедливое распределение доходов, ухудшение экологии, кризис в экономике, недоступность образования, рост наркомании, наплыв мигрантов, кризис морали в обществе, произвол чиновников, отсутствие справедливого суда, грубость чиновников, жестокость полицейских, задержки зарплат, ограничение гражданских свобод и другие проблемы.

В ходе опроса респонденты могли выбрать несколько вариантов ответа.


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Теги: 
опросы  Левада-Центр 

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