25 сентября. Mossovetinfo.ru – Рост цен, бедность и коррупция стали главными темами, которые тревожат российской общество, следует из данных опроса, проведенного Левада-Центром.
Рост цен назвали главной проблемой 59% опрошенных, это на 13% меньше, чем годом ранее. На втором месте среди проблем общества бедность и обнищание населения – 42% (на 10% меньше, чем в 2018 году). На третье место респонденты поставили коррупцию и взяточничество – 41%.
Среди других проблем респонденты назвали рост безработицы, недоступность некоторых видов медицинского обслуживания, несправедливое распределение доходов, ухудшение экологии, кризис в экономике, недоступность образования, рост наркомании, наплыв мигрантов, кризис морали в обществе, произвол чиновников, отсутствие справедливого суда, грубость чиновников, жестокость полицейских, задержки зарплат, ограничение гражданских свобод и другие проблемы.
В ходе опроса респонденты могли выбрать несколько вариантов ответа.
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