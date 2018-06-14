14 июня. Mossovetinfo.ru – Днем в четверг, 14 июня, в Москве и Подмосковье будет облачно с прояснениями, без осадков. Об этом сообщает портал «Метеовести».



Максимальная температура воздуха в столице +19…+21°, по области +17…+22°. Атмосферное давление составит 748 миллиметров ртутного столба.



Перед началом матча открытия чемпионата мира по футболу Россия – Саудовская Аравия, который состоится в «Лужниках» и начнется в 18:00, столбики термометров в столице покажут около +20°.



При этом, воздух будет быстро остывать. К моменту стартового свистка в Лужниках будет +16°, к завершению матча похолодает до +14°.