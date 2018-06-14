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Общество
14.06.2018, 09:18
Какой будет погода в Москве 14 июня
14 июня. Mossovetinfo.ru – Днем в четверг, 14 июня, в Москве и Подмосковье будет облачно с прояснениями, без осадков. Об этом сообщает портал «Метеовести». Максимальная температура воздуха в ...
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Общество
14.06.2018, 09:05
ЧМ-2018: как получить паспорт болельщика (FAN ID)
14 июня. Mossovetinfo.ru – Все болельщики, которые приобрели билеты на матчи чемпионата мира по футболу, обязаны получить паспорт болельщика (FAN ID), без него проход на стадион будет запрещен. ...
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Общество
14.06.2018, 08:16
Партия «Гражданская инициатива» выдвинула Дмитрия Гудкова кандидатом в мэры Москвы
14 июня. Mossovetinfo.ru – Партия «Гражданская инициатива» официально выдвинула бывшего депутата Государственной Думы и политика Дмитрия Гудкова кандидатом в мэры Москвы. Об этом сообщает пресс-слу...