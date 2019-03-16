16 марта. Mossovetinfo.ru – Облачно и небольшой снег ожидаются в Москве в субботу, 16 марта. Об этом сообщает центр погоды «Фобос».



Столбики термометров не поднимутся выше двух градусов тепла. Атмосферное давление составит 738 миллиметров ртутного столба.