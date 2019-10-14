16 октября. Mossovetinfo.ru – Переменная облачность без осадков и температура воздуха в районе климатической нормы ожидаются в Москве в среду, 16 октября, сообщает центр погоды «Фобос».



В течение дня температура воздуха в Москве +8…+10°, по области +6…+11°. Атмосферное давление немного понизится и составит 754 миллиметра ртутного столба.