Другие материалы
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Общество
16.10.2019, 08:11
Какой будет погода в Москве 16 октября
16 октября. Mossovetinfo.ru – Переменная облачность без осадков и температура воздуха в районе климатической нормы ожидаются в Москве в среду, 16 октября, сообщает центр погоды «Фобос». В теч...
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Общество
15.10.2019, 08:09
Похолодание и небольшие дожди ожидаются в Москве 15 октября
15 октября. Mossovetinfo.ru – Небольшое похолодание, переменная облачность и кратковременные дожди ожидаются в Москве во вторник, 15 октября, сообщает центр погоды «Фобос». В течение дня темп...
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Общество
14.10.2019, 09:57
ВЦИОМ изучает мнение москвичей о выборах в Госдуму
14 октября. Mossovetinfo.ru – Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) изучает мнение москвичей о выборах в Государственную Думу (Госдума) в 2021 году. Об этом сообщает газета «Вед...