Другие материалы
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Общество
07.10.2019, 08:12
Какой будет погода в Москве 7 октября
7 октября. Mossovetinfo.ru – В понедельник, 7 октября в Москве ожидается холодная погода и снег с дождем, сообщает центр погоды «Фобос». В течение дня температура воздуха в Москве +3…+5°, по ...
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Общество
07.10.2019, 07:25
Какие отделы ЗАГС можно зарегистрировать брак в праздники
7 октября. Mossovetinfo.ru – В Москве можно будет зарегистрировать брак в новогодние праздники. Об этом сообщает mos.ru. В Грибоедовском загсе (Дворец бракосочетания № 1) зарегистрировать бр...
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Общество
06.10.2019, 15:39
Синоптики прогнозируют потепление в Москве во второй половине недели
6 октября. Mossovetinfo.ru – Потепление придет в Москву во второй половине предстоящей недели. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда. В понедельник...