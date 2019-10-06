7 октября. Mossovetinfo.ru – В понедельник, 7 октября в Москве ожидается холодная погода и снег с дождем, сообщает центр погоды «Фобос».



В течение дня температура воздуха в Москве +3…+5°, по области +1…+6°. Атмосферное давление немного вырастет и составит 744 миллиметра ртутного столба.



Ранее сообщалось, что температура воздуха в Москве вырастет во второй половине недели.