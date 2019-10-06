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Общество     07.10.2019 08:12

Какой будет погода в Москве 7 октября

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Теги:  погода 

7 октября. Mossovetinfo.ru – В понедельник, 7 октября в Москве ожидается холодная погода и снег с дождем, сообщает центр погоды «Фобос».

В течение дня температура воздуха в Москве +3…+5°, по области +1…+6°. Атмосферное давление немного вырастет и составит 744 миллиметра ртутного столба.

Ранее сообщалось, что температура воздуха в Москве вырастет во второй половине недели.


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Карта места

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Теги: 
погода 

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