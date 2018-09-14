14 сентября. Mossoverinfo.ru – На следующей неделе с 17 по 23 сентября будет оставаться выше климатической нормы, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Гидрометцентр России.
По прогнозам синоптиков, течение недели дневные температуры в Москве будут держаться на уровне 15-20 градусов тепла. В ночное время температура будет снижаться до 7-10 градусов тепла.
По итогам многолетних наблюдений, в середине сентября среднесуточная температура воздуха в Москве составляет 10-11 градусов тепла. Однако в сентябре 2018 года среднесуточная температура на 5,3 градуса превышает норму.
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