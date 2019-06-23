23 июня. Mossovetinfo.ru – Похолодание придет в Москву к концу недели. Об этом сообщает центр погоды «Фобос».



До вторника вероятность осадков невелика. В понедельник днем будет +23…+26°, затем начнется похолодание. К пятнице воздух остынет до +17…+20°, зарядят обложные дожди.