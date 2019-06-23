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Общество     23.06.2019 22:33

Какой будет погода в Москве на неделе 24-30 июня

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Теги:  погода  прогноз погоды 

23 июня. Mossovetinfo.ru – Похолодание придет в Москву к концу недели. Об этом сообщает центр погоды «Фобос».

До вторника вероятность осадков невелика. В понедельник днем будет +23…+26°, затем начнется похолодание. К пятнице воздух остынет до +17…+20°, зарядят обложные дожди.


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Теги: 
погода  прогноз погоды 

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