23 июня. Mossovetinfo.ru – Похолодание придет в Москву к концу недели. Об этом сообщает центр погоды «Фобос».
До вторника вероятность осадков невелика. В понедельник днем будет +23…+26°, затем начнется похолодание. К пятнице воздух остынет до +17…+20°, зарядят обложные дожди.
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