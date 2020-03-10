10 марта. Mossovetinfo.ru – В течение недели с 10 по 15 марта в Москве ожидается похолодание, сообщает центр погоды «Фобос».



В начале недели в Москве сохранится аномально теплая погода, при этом будет пасмурно, возможны дожди. Во вторник днем температура воздуха поднимется до +6..+8°, а в среду – до +9..11°.



Однако уже в четверг, 12 марта температура начнет постепенно снижаться и опустится вначале до +7..+9°, а к пятнице – до +4..+6°. В выходные похолодание продолжится и температура снизится до 0…+3⁰.