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Общество     11.06.2020 13:40

Какой будет погода в Москве с 12 по 14 июня

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Теги:  погода  прогноз погоды 

11 июня. Mossovetinfo.ru – Похолодание и дожди ожидаются в Москве в предстоящие выходные с 12 по 14 июня в Москве ожидаются дожди и похолодание, сообщает центр погоды «Фобос».

В пятницу, 12 июня, ожидаются грозовые дожди, температура воздуха днем +23..25°.

В субботу, 13 июня, ожидается пик похолодания, в течение всего дня сильный дождь, температура днем не поднимется выше +14..16°.

В воскресенье вновь выглянет солнце, температура немного вырастет, в дневное время ожидается +22..24°.


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Теги: 
погода  прогноз погоды 

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