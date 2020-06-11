11 июня. Mossovetinfo.ru – Похолодание и дожди ожидаются в Москве в предстоящие выходные с 12 по 14 июня в Москве ожидаются дожди и похолодание, сообщает центр погоды «Фобос».



В пятницу, 12 июня, ожидаются грозовые дожди, температура воздуха днем +23..25°.



В субботу, 13 июня, ожидается пик похолодания, в течение всего дня сильный дождь, температура днем не поднимется выше +14..16°.



В воскресенье вновь выглянет солнце, температура немного вырастет, в дневное время ожидается +22..24°.