11 июня. Mossovetinfo.ru – Похолодание и дожди ожидаются в Москве в предстоящие выходные с 12 по 14 июня в Москве ожидаются дожди и похолодание, сообщает центр погоды «Фобос».
В пятницу, 12 июня, ожидаются грозовые дожди, температура воздуха днем +23..25°.
В субботу, 13 июня, ожидается пик похолодания, в течение всего дня сильный дождь, температура днем не поднимется выше +14..16°.
В воскресенье вновь выглянет солнце, температура немного вырастет, в дневное время ожидается +22..24°.
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