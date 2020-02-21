21 февраля. Mossovetinfo.ru – В предстоящие выходные в Москве ожидается теплая пасмурная погода и снегопад, сообщает центр погоды «Фобос».



По прогнозам синоптиков, в дневное время температура воздуха в выходные в Москве будет подниматься до +3..+5°. В ночное время ожидается температура около ноля.



В то же время на протяжении всех выходных небо будет затянуто облаками, 23 февраля ожидается сильный снегопад, туман, 24 февраля также возможен небольшой снег.