21 февраля. Mossovetinfo.ru – В предстоящие выходные в Москве ожидается теплая пасмурная погода и снегопад, сообщает центр погоды «Фобос».
По прогнозам синоптиков, в дневное время температура воздуха в выходные в Москве будет подниматься до +3..+5°. В ночное время ожидается температура около ноля.
В то же время на протяжении всех выходных небо будет затянуто облаками, 23 февраля ожидается сильный снегопад, туман, 24 февраля также возможен небольшой снег.
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