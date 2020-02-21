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Общество     21.02.2020 13:50

Какой будет погода в Москве с 22 по 24 февраля

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Теги:  погода  прогноз погоды 

21 февраля. Mossovetinfo.ru – В предстоящие выходные в Москве ожидается теплая пасмурная погода и снегопад, сообщает центр погоды «Фобос».

По прогнозам синоптиков, в дневное время температура воздуха в выходные в Москве будет подниматься до +3..+5°. В ночное время ожидается температура около ноля.

В то же время на протяжении всех выходных небо будет затянуто облаками, 23 февраля ожидается сильный снегопад, туман, 24 февраля также возможен небольшой снег.


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Карта места

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Теги: 
погода  прогноз погоды 

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