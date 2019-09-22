22 сентября. Mossovetinfo.ru – На неделе с 23 по 29 сентября в Москве будет холодно, к концу недели в столицу придут дожди. Об этом сообщает центр погоды «Фобос».
Днем столбики термометров покажут +8…+11°, в начале недели – на 2-3° холоднее.
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