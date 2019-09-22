Сообщите свою новость
 
Актуальные темы: выборы снос пятиэтажек
Общество     22.09.2019 21:51

Какой будет погода в Москве с 23 по 29 сентября

ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  погода  прогноз погоды 

22 сентября. Mossovetinfo.ru – На неделе с 23 по 29 сентября в Москве будет холодно, к концу недели в столицу придут дожди. Об этом сообщает центр погоды «Фобос».

Днем столбики термометров покажут +8…+11°, в начале недели – на 2-3° холоднее.


x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
погода  прогноз погоды 

Возврат к списку

Лента новостей

21:51 Общество Какой будет погода в Москве с 23 по 29 сентября

09:42 Другое Собянин прогнозирует рекордное число туристов в Москве по итогам 2019 года

09:24 Общество Павильоны «Здоровая Москва» не работают в воскресенье из-за непогоды

09:02 Другое Более 30 рейсов задержаны или отменены в аэропортах Москвы 22 сентября

16:28 Происшествия Сбой произошел днем 21 сентября на серой ветке метро

Актуальные материалы

21:51 Общество Какой будет погода в Москве с 23 по 29 сентября

14:44 Город (Москва и область) Программа фестиваля «Круг света» - 2019

21:54 Власть В Мосгордуме предложили изменить избирательное законодательство и закон о митингах

19:47 Происшествия Генпрокуратура просит назначить Устинову наказание, не связанное с лишением свободы

18:50 Власть Список председателей комиссий Мосгордумы VII созыва

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2017 ИА МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru