12 апреля. Mossovetinfo.ru – Небольшие дожди, мокрый снег ожидаются в Москве в субботу и воскресенье, 13 и 14 апреля. Об этом сообщает Гидрометцентр.

В ночь на субботу ожидается +1…+3, днем в субботу +7, в воскресенье ночью до -1 градуса, днем также +7. Оба дня будет ветрено.



