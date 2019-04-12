12 апреля. Mossovetinfo.ru – Небольшие дожди, мокрый снег ожидаются в Москве в субботу и воскресенье, 13 и 14 апреля. Об этом сообщает Гидрометцентр.
В ночь на субботу ожидается +1…+3, днем в субботу +7, в воскресенье ночью до -1 градуса, днем также +7. Оба дня будет ветрено.
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