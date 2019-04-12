Сообщите свою новость
 
Актуальные темы: выборы снос пятиэтажек
Общество     12.04.2019 17:32

Какой будет погода в Москве в выходные, 13 и 14 апреля

ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  погода  прогноз погоды 

12 апреля. Mossovetinfo.ru – Небольшие дожди, мокрый снег ожидаются в Москве в субботу и воскресенье, 13 и 14 апреля. Об этом сообщает Гидрометцентр.

В ночь на субботу ожидается +1…+3, днем в субботу +7, в воскресенье ночью до -1 градуса, днем также +7. Оба дня будет ветрено.



x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
погода  прогноз погоды 

Возврат к списку

Лента новостей

17:32 Общество Какой будет погода в Москве в выходные, 13 и 14 апреля

15:19 Город (Москва и область) Экспозиции кварталов реновации стартовали в пятницу еще по 5 районам Москвы

14:32 Город (Москва и область) В Москве 37 тысяч человек зарегистрировались как самозанятые

12:51 Город (Москва и область) Более 25 тысяч заявок подано на московскую предпринимательскую премию «Прорыв года»

11:33 Город (Москва и область) Отреставрированный павильон «Космос» на ВДНХ за год посетил один миллион человек

Актуальные материалы

15:19 Город (Москва и область) Экспозиции кварталов реновации стартовали в пятницу еще по 5 районам Москвы

12:51 Город (Москва и область) Более 25 тысяч заявок подано на московскую предпринимательскую премию «Прорыв года»

09:14 Город (Москва и область) Некоторые коммерческие маршруты общественного транспорта в Подмосковье переведут в социальные

09:03 Город (Москва и область) Выделенные полосы на 5 магистралях Москвы с 14 апреля будут работать все дни недели

08:42 Общество Состав Общественной палаты Москвы III созыва

22:22 Город (Москва и область) В шести районах Москвы прошли первые публичные слушания по программе реновации

14:05 Общество Сформирован новый состав Общественной палаты Москвы

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2017 ИА МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru