9 ноября. Mossovetinfo.ru – Теплая для ноября погода ждет москвичей в выходные, 9 и 10 ноября. Об этом сообщает центр погоды «Фобос».



В субботу без существенных осадков, +4…+6°. В воскресенье до +10°, небольшой дождь.