15 февраля— Mossovetinfo.ru — Трое израильских заложников — Иаир Хорн, Саги Декель Чен и Александр Саша Труфанов —доставлены в Хан-Юнис и переданы Красному Кресту на автомобиле, который был захвачен в Израиле 7 октября и доставлен в Газу, заявил ХАМАС
в субботу. Палестинская группировка ХАМАС освободила еще трех заложников, их передали Красному Кресту, сообщила пресс-секретарь ЦАХАЛ Анна Уколова. Их доставили на территорию Израиля. В числе освобожденных — 29-летний Александр Труфанов, которого вместе с бабушкой, матерью и девушкой похитили при нападении боевиков на кибуц Нир-Оз. Женщин отпустили в ноябре 2023 года.
Несмотря на угрозу Израиля, высказанную ранее на этой неделе, освободить всех заложников к полудню субботы
, Израиль принял уведомление ХАМАС о том, что он освободит только трёх заложников, среди которых граждане США и России, — это Саги Декель-Чен (36 лет), Александр (Саша) Труфанов (29 лет) и Яир Хорн (46 лет).
В середине текущей недели министр обороны Израиля Исраэль Кац на совещании по вопросам безопасности в Генеральном штабе Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в Тель-Авиве заявил, что если ХАМАС к субботе не освободит израильских заложников, удерживаемых в Газе, «перед ними откроются врата ада».
Двое из троих имеют иностранное гражданство: Саша Труфанов — гражданин России, а Саги Декель-Чен — гражданин США.
Александр (Саша) Труфанов, 29 лет, из Тель-Авива, удерживается террористической организацией «Палестинский исламский джихад». Он был похищен вместе со своей девушкой Сапир Коэн, матерью Еленой и бабушкой Иреной из их дома в Нир-Озе, когда они с Сапир приехали в гости. Три женщины вернулись в рамках обмена заложниками в ноябре 2023 года. Отец Саши, Виталий, был убит во время резни.
Саги Декель-Чен был похищен из Нир-Оз. Ему 36 лет, он отец троих девочек, одна из которых родилась после его похищения. Его жена Авиталь стала одним из символов борьбы за возвращение заложников домой.
Яир Хорн, 46 лет, из Нир-Оза, был похищен из своего дома вместе со своим братом Эйтаном, который не был включён в список тех, кого планировалось освободить на первом этапе сделки.
В начале февраля представитель радикального движения ХАМАС Иззат ар-Ришк заявил, что предложение президента США Дональда Трампа переселить палестинцев из сектора Газа в Египет, Иорданию, другие страны является неприемлемой попыткой уничтожить палестинское дело
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