15 февраля— Mossovetinfo.ru — Трое израильских заложников — Иаир Хорн, Саги Декель Чен и Александр Саша Труфанов —д...

8 февраля — Mossovetinfo.ru — Народный артист СССР Олег Стриженов скончался на 96 году жизни, сообщила его помощница ...