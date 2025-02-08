 
Актуальные темы: Китай КНР Украина
Общество     15.02.2025 12:55

ХАМАС освободил еще трех заложников, включая россиянина

ВКонтакт Одноклассники Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  Израиль  заложники  освобождение  ХАМАС  ЦАХАЛ  Труфанов 

15 февраля— Mossovetinfo.ru — Трое израильских заложников — Иаир Хорн, Саги Декель Чен и Александр Саша Труфанов —доставлены в Хан-Юнис и переданы Красному Кресту на автомобиле, который был захвачен в Израиле 7 октября и доставлен в Газу, заявил ХАМАС в субботу. Палестинская группировка ХАМАС освободила еще трех заложников, их передали Красному Кресту, сообщила пресс-секретарь ЦАХАЛ Анна Уколова. Их доставили на территорию Израиля. В числе освобожденных — 29-летний Александр Труфанов, которого вместе с бабушкой, матерью и девушкой похитили при нападении боевиков на кибуц Нир-Оз. Женщин отпустили в ноябре 2023 года.

Несмотря на угрозу Израиля, высказанную ранее на этой неделе, освободить всех заложников к полудню субботы, Израиль принял уведомление ХАМАС о том, что он освободит только трёх заложников, среди которых граждане США и России, — это Саги Декель-Чен (36 лет), Александр (Саша) Труфанов (29 лет) и Яир Хорн (46 лет).

В середине текущей недели министр обороны Израиля Исраэль Кац на совещании по вопросам безопасности в Генеральном штабе Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в Тель-Авиве заявил, что если ХАМАС к субботе не освободит израильских заложников, удерживаемых в Газе, «перед ними откроются врата ада».

Двое из троих имеют иностранное гражданство: Саша Труфанов — гражданин России, а Саги Декель-Чен — гражданин США.

Александр (Саша) Труфанов, 29 лет, из Тель-Авива, удерживается террористической организацией «Палестинский исламский джихад». Он был похищен вместе со своей девушкой Сапир Коэн, матерью Еленой и бабушкой Иреной из их дома в Нир-Озе, когда они с Сапир приехали в гости. Три женщины вернулись в рамках обмена заложниками в ноябре 2023 года. Отец Саши, Виталий, был убит во время резни.

Саги Декель-Чен был похищен из Нир-Оз. Ему 36 лет, он отец троих девочек, одна из которых родилась после его похищения. Его жена Авиталь стала одним из символов борьбы за возвращение заложников домой.

Яир Хорн, 46 лет, из Нир-Оза, был похищен из своего дома вместе со своим братом Эйтаном, который не был включён в список тех, кого планировалось освободить на первом этапе сделки.

В начале февраля представитель радикального движения ХАМАС Иззат ар-Ришк заявил, что предложение президента США Дональда Трампа переселить палестинцев из сектора Газа в Египет, Иорданию, другие страны является неприемлемой попыткой уничтожить палестинское дело.

x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Одноклассники Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
Израиль  заложники  освобождение  ХАМАС  ЦАХАЛ  Труфанов 

Возврат к списку

Другие материалы

Лента новостей

12:55 Общество ХАМАС освободил еще трех заложников, включая россиянина

11:13 Происшествия Женщина упала в шахту лифта на востоке Москвы

10:13 В мире Министр обороны Израиля предупредил о возобновлении войны, если ХАМАС не освободит заложников

22:26 В мире Путин и Трамп провели «продолжительный и весьма продуктивный» телефонный разговор

08:11 Мнения Освобождение Фогела может стать важным элементом урегулирования на Украине – Трамп

Актуальные материалы

22:26 В мире Путин и Трамп провели «продолжительный и весьма продуктивный» телефонный разговор

23:00 В мире На сайте Белого дома опубликованы Первоочередные приоритеты Америки президента Трампа

13:07 В мире Россия добивается не перемирия на Украине, а мира – Песков

19:16 В мире Трамп выступил против ударов ВСУ по РФ американскими дальнобойными ракетами

18:46 В мире Украине нужно принять «реалистичное видение мира», Крым для нее потерян - советник Трампа

10:10 Город (Москва и область) Собянин: Чем больше умных людей притягивает к себе город, тем он круче

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2023 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru