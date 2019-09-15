Сообщите свою новость
 
Актуальные темы: выборы снос пятиэтажек
Общество     17.09.2019 08:21

Холодно и пасмурно будет в Москве 17 сентября

ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  погода 

17 сентября, Mossovetinfo.ru – Холодная погода с температурой ниже климатической нормы, переменная облачность и кратковременные дожди ожидаются в Москве во вторник, 17 сентября, сообщает центр погоды «Фобос».

В течение дня температура воздуха в столице +11…+13°, по области +9…+14°. Атмосферное давление немного вырастет и составит 735 миллиметров ртутного столба.


x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
погода 

Возврат к списку

Другие материалы

Лента новостей

09:44 Происшествия Кокорин и Мамаев вышли на свободу

09:18 Другое Названы крупнейшие частные компании России

09:00 Город (Москва и область) В десяти московских парках можно будет привить от бешенства домашних животных

08:39 Город (Москва и область) Летние читальни в парках Москвы посетило рекордное количество людей

08:21 Общество Холодно и пасмурно будет в Москве 17 сентября

Актуальные материалы

15:18 Власть Бунимович попросил городские СМИ подумать о городе и не искать «шпильки у оппозиции»

08:23 Город (Москва и область) Парки Москвы подготовили для горожан осеннюю программу

12:11 Общество Резкие колебания атмосферного давления ожидаются в Москве на неделе 16-22 сентября

09:10 Город (Москва и область) Какие улицы перекрыты в Москве 14 и 15 сентября

21:08 Город (Москва и область) Подведены конкурса ландшафтного дизайна «Цветочный джем»

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2017 ИА МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru