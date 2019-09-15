17 сентября, Mossovetinfo.ru – Холодная погода с температурой ниже климатической нормы, переменная облачность и кратковременные дожди ожидаются в Москве во вторник, 17 сентября, сообщает центр погоды «Фобос».



В течение дня температура воздуха в столице +11…+13°, по области +9…+14°. Атмосферное давление немного вырастет и составит 735 миллиметров ртутного столба.