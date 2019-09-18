18 сентября, Mossovetinfo.ru – Холодная, пасмурная погода и кратковременные дожди ожидается в Москве в среду, 18 сентября, сообщает центр погоды «Фобос».



В течение дня температура воздуха в Москве +11…+13°, в Подмосковье +9…+14°. Атмосферное давление составит 733 миллиметра ртутного столба.