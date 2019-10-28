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Общество
31.10.2019, 08:13
Холодная и пасмурная погода ожидается в Москве 31 октября
31 октября. Mossovetinfo.ru – Холодная и пасмурная погода ожидается в Москве 31 октября, сообщает центр погоды «Фобос». В течение дня температура воздуха в Москве 0…-2°, по области -3…+1°. Ат...
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Общество
29.10.2019, 08:11
Холодная и дождливая погода ожидается в Москве 29 октября
29 октября. Mossovetinfo.ru – Холодная погода и дожди ожидаются в Москве во вторник, 29 октября, сообщает центр погоды «Фобос». В течение дня температура воздуха в Москве +4…+6°, по области ...
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Общество
28.10.2019, 08:09
Похолодание ожидается в Москве 28 октября
28 октября. Mossovetinfo.ru – Похолодание, переменная облачность и кратковременные дожди ожидаются в Москве в понедельник, 28 октября, сообщает центр погоды «Фобос». В течение дня температура...