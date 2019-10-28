Общество 31.10.2019, 08:13 Холодная и пасмурная погода ожидается в Москве 31 октября

31 октября. Mossovetinfo.ru – Холодная и пасмурная погода ожидается в Москве 31 октября, сообщает центр погоды «Фобос». В течение дня температура воздуха в Москве 0…-2°, по области -3…+1°. Ат...

Общество 29.10.2019, 08:11 Холодная и дождливая погода ожидается в Москве 29 октября

29 октября. Mossovetinfo.ru – Холодная погода и дожди ожидаются в Москве во вторник, 29 октября, сообщает центр погоды «Фобос». В течение дня температура воздуха в Москве +4…+6°, по области ...