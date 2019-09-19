19 сентября, Mossovetinfo.ru – Холодная погода, облачность и кратковременные дожди ожидаются в Москве в четверг, 19 сентября, сообщает центр погоды «Фобос».
В течение дня температура воздуха в Москве +9…+11°, по области +7…+12°. Атмосферное давление немного вырастет и составит 745 миллиметров ртутного столба.
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