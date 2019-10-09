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Общество     09.10.2019 08:13

Холодная погода и дожди ожидаются в Москве 9 октября

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Теги:  погода 

9 октября. Mossovetinfo.ru – Холодная погода, сплошная облачность и сильные дожди ожидаются в Москве в среду, 9 октября, сообщает центр погоды «Фобос».

В течение дня температура воздуха в Москве +5…+7°, в Подмосковье +3…+8°. Атмосферное давление немного понизится и составит 742 миллиметра ртутного столба.


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Карта места

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Теги: 
погода 

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