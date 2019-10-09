9 октября. Mossovetinfo.ru – Холодная погода, сплошная облачность и сильные дожди ожидаются в Москве в среду, 9 октября, сообщает центр погоды «Фобос».



В течение дня температура воздуха в Москве +5…+7°, в Подмосковье +3…+8°. Атмосферное давление немного понизится и составит 742 миллиметра ртутного столба.