9 октября. Mossovetinfo.ru – Холодная погода, сплошная облачность и сильные дожди ожидаются в Москве в среду, 9 октября, сообщает центр погоды «Фобос».
В течение дня температура воздуха в Москве +5…+7°, в Подмосковье +3…+8°. Атмосферное давление немного понизится и составит 742 миллиметра ртутного столба.
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