23 сентября. Mossovetinfo.ru – Холодная пасмурная погода, ветер и кратковременные дожди ожидаются в Москве в понедельник, 23 сентября, сообщается на официальном сайте Гидрометцентра.



Днем температура воздуха в Москве составит +7…+9°, по области +3…+10°. Порывы ветра могут достигать 12 метров в секунду. Атмосферное давление составит 744 миллиметра ртутного столба.