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Общество     16.08.2024 11:01

Хостелы на тысячи мест для мигрантов в центре Москвы вызывают протесты жителей

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Теги:  Москва  мигранты  хостелы  жилье  безопасность  следственный комитет  уголовное дело  Справедливая Россия  партия  Госдума  законопроект 

16 августа — Mossovetinfo.ru — Накануне следственными органами ГСУ СК России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции), - сообщил в своем телеграм-канале Следственный комитет.

Сообщается, что в эфире новостной программы вышел сюжет о том, что жители района на улице Мельникова, в нескольких минутах ходьбы от станций метро Дубровка и Волгоградский проспект, жалуются на строительство хостела. Люди отмечают, что на этом месте обещали построить многоэтажный паркинг, но оказалось иначе и москвичи опасаются, что жильцы хостела будут представлять угрозу их безопасности. Председателю СК России будет доложено о ходе расследования уголовного дела об организации незаконной миграции в Москве.

Сообщалось, что количество мест в этом хостеле может достигнуть около 5 тысяч человек.

В настоящее время следователями столичного СК в рамках уголовного дела проводятся обыски в указанных помещениях, предпринимаются меры к прекращению деятельности на данном объекте.

Также накануне в Госдуме партия Справедливая Россия провела круглый стол по проблемам незаконной миграции, на котором в том числе рассматривалась проблема организации хостела на 2 тысячи человек в пристройке к дому, в которой ранее был банк. Представитель инициативной группы дома на М.Калитниковской, 7 Ирина Сафарян и депутат Таганского района Илья Свиридов, советник председателя партии Справедливая Россия, представили в Госдуме законопроект о запрете хостелов в жилых домах.

В результате обсуждения данной проблемы, законопроект поддержал зампред фракции СР, депутат Госдумы Дмитрий Гусев, и в начале осенней сессии законопроект будет внесен в Госдуму.

Для координации действий и публикации информации жители создали телеграм-канал "Движение против хостелов", чтобы заставить депутатов принять нужный людям закон, отмечают лидеры движения.

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Карта места

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Теги: 
Москва  мигранты  хостелы  жилье  безопасность  следственный комитет  уголовное дело  Справедливая Россия  партия  Госдума  законопроект 

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