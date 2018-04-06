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Общество     06.04.2018 12:05

Кинотеатры «Москино» запустят утренние показы мультфильмов

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Теги:  мультфильмы 

6 апреля. Mossovetinfo.ru - Сеть кинотеатров «Москино» и киностудия «Союзмультфильм» запускают ежемесячную программу показов для детей — «Союзмульткино». Об этом сообщается на портале мэра Москвы.

Мультфильмы будут показывать по утрам в выходные. Сеансы посвятят как редким, так и самым популярным работам аниматоров «Союзмультфильма». Первый цикл показов пройдет с 8 по 29 апреля.

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Теги: 
мультфильмы 

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