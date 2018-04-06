Кинотеатры «Москино» запустят утренние показы мультфильмов

6 апреля. Mossovetinfo.ru - Сеть кинотеатров «Москино» и киностудия «Союзмультфильм» запускают ежемесячную программу показов для детей — «Союзмульткино». Об этом сообщается на портале мэра Москвы.



Мультфильмы будут показывать по утрам в выходные. Сеансы посвятят как редким, так и самым популярным работам аниматоров «Союзмультфильма». Первый цикл показов пройдет с 8 по 29 апреля.