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Общество     20.09.2024 09:57

Китайская полиция в 2024 году удалила более 1,5 млн постов с интернет-клеветой

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Теги:  Китай  Киберпространство  защита  клевета  интернет  посты  удаление 

20 сентября — Mossovetinfo.ru — Подразделения по защите киберпространства при органах общественной безопасности Китая по всей стране рассмотрели более 27 тыс. дел, связанных с клеветой в интернете, и удалили более 1,5 млн постов за период с начала этого года, сообщило СИНЬХУА со ссылкой на Министерство общественной безопасности (МОБ) в четверг.

Успехи были достигнуты благодаря проведению целенаправленной кампании по борьбе с дезинформацией в киберпространстве по всей стране. В ходе кампании органы общественной безопасности пресекли такую деятельность, как использование клеветы в интернете для привлечения подписчиков в социальных сетях, нагнетания трафика и незаконного обогащения, а также пресекли такую противоправную деятельность, как создание ложных сообщений о ЧС, стихийных бедствиях и тревогах общественной безопасности в интернете.

В МОБ пообещали приложить дальнейшие усилия для борьбы с онлайн-дезинформацией и защиты экосистемы и порядка в киберпространстве.

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Теги: 
Китай  Киберпространство  защита  клевета  интернет  посты  удаление 

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