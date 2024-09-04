Китайская полиция в 2024 году удалила более 1,5 млн постов с интернет-клеветой

20 сентября — Mossovetinfo.ru — Подразделения по защите киберпространства при органах общественной безопасности Китая по всей стране рассмотрели более 27 тыс. дел, связанных с клеветой в интернете, и удалили более 1,5 млн постов за период с начала этого года, сообщило СИНЬХУА со ссылкой на Министерство общественной безопасности (МОБ) в четверг.



Успехи были достигнуты благодаря проведению целенаправленной кампании по борьбе с дезинформацией в киберпространстве по всей стране. В ходе кампании органы общественной безопасности пресекли такую деятельность, как использование клеветы в интернете для привлечения подписчиков в социальных сетях, нагнетания трафика и незаконного обогащения, а также пресекли такую противоправную деятельность, как создание ложных сообщений о ЧС, стихийных бедствиях и тревогах общественной безопасности в интернете.



В МОБ пообещали приложить дальнейшие усилия для борьбы с онлайн-дезинформацией и защиты экосистемы и порядка в киберпространстве.