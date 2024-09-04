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20.09.2024, 09:57
Китайская полиция в 2024 году удалила более 1,5 млн постов с интернет-клеветой
20 сентября — Mossovetinfo.ru — Подразделения по защите киберпространства при органах общественной безопасности Ки...
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Общество
06.09.2024, 09:48
6 сентября в Останкино откроют памятник Гавриилу Державину
6 сентября — Mossovetinfo.ru — 6 сентября в 14:00 в Москве (ул. 1- я Останкинская, д. 5, стр. 3) состоится торжественное откры...
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Общество
04.09.2024, 07:29
Для наведения порядка в сфере миграции нужно вывести миграционную службу из состава МВД - Справедливая Россия
4 сентября — Mossovetinfo.ru — Для наведения порядка в сфере миграции нужно вывести миграционную службу из состава ...