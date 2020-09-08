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Общество     08.09.2020 08:39

Колесникова ночью проходила погранконтроль в пункте пропуска в Украину - Белта

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Теги:  Белоруссия  Колесникова  оппозиция 

8 сентября. Mossovetinfo.ru – Члены координационного совета Антон Родненков, Иван Кравцов и Мария Колесникова замечены при пересечении границы. Такую информацию корреспонденту БЕЛТА подтвердили в Госпогранкомитете.

"Антон Родненков, Иван Кравцов и Мария Колесникова в районе 4.00 проходили погранконтроль в пункте пропуска "Александровка", - рассказал официальный представитель Госпогранкомитета Антон Бычковский.

В то же время БелТА в Telegram сообщает о задержании члена президиума координационного совета белорусской оппозиции Марии Колесниковой на границе с Украиной.


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Теги: 
Белоруссия  Колесникова  оппозиция 

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