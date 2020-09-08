Колесникова ночью проходила погранконтроль в пункте пропуска в Украину - Белта

8 сентября. Mossovetinfo.ru – Члены координационного совета Антон Родненков, Иван Кравцов и Мария Колесникова замечены при пересечении границы. Такую информацию корреспонденту БЕЛТА подтвердили в Госпогранкомитете.



"Антон Родненков, Иван Кравцов и Мария Колесникова в районе 4.00 проходили погранконтроль в пункте пропуска "Александровка", - рассказал официальный представитель Госпогранкомитета Антон Бычковский.



В то же время БелТА в Telegram сообщает о задержании члена президиума координационного совета белорусской оппозиции Марии Колесниковой на границе с Украиной.



